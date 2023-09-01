Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Eylül 2023 10:13
Eş durumundan Haklı Fesih

merhabalar ,

Göreve başlayalı 2 ay oldu , eşimde yeni atandı eş durumundan dolayı sözleşmemi fesih edebiliyor muyum ? 1 yıl ceza almadan bilgisi olan var mı

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Sözlük

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