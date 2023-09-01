PMYO-POMEM Göz Çizdirmeye süre veriliyor mu ?

Arkadaşlar PMYO2023'ü bekliyorum. Sağlık yönetmeliğini biliyorum sağlıkta engel olabilecek bir durumum yok. Göz derecelerim yönetmeliğe uygun miyopik astigmat iki göz de toplamda -2.00'ı geçmemekte ancak sağ gözüm sınırda tam -2.00, yakın zamanda yaptığım kontrollerde hala sınırda ancak bu aralar yorulmaya başladı, ya numaram artacak ya da göz yorgunluğundan dolayı numaram -0.25 fazla veya az çıkabilir fişte. sorum şu diyelim ki böyle bir aksilik yaşanırsa ve sadece gözde sıkıntı yaşarsam intibaktan sonrasında çizdirmemiz için süre verilir mi veya o 0.25lik fazlalık için hakkımı yakarlar mı? Bazı sorduğum kişiler böyle bir durumda tolere ederler çizdirmene izin verirler gibi söylemlerde bulundular ancak buraya da sormak istedim.

not: gözüm zaten bir gün çizilecek ancak şuan ekonomik anlamda karşılayamam kazanmam durumunda intibaktan sonrasına izin verilirse kendim için daha iyi olur bu yüzden soruyorum. intibaktan önce çizdir git demeyin