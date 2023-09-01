Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 10:26
İl emrine atanıp kararnamesi gelmeyen?

Benim kararnamem hala gelmedi benim gibi olan var mı il emrine atandım


Mehmettt4280
Aday Memur
01 Eylül 2023 10:32

Hangi ile atandın hocam


teachertobe
Memur
01 Eylül 2023 10:33

Trabzon. Kararnamem eski okuluma gelmemiş ayrılış yapamıyorum

Mehmettt4280, 3 saat önce

Hangi ile atandın hocam


alivelikonyalı
Aday Memur
01 Eylül 2023 11:10

Gelir hocam üstüne yatacak değiller ya :)) perdeypey geliyor bu gün herkesin gelir


Mehmettt4280
Aday Memur
01 Eylül 2023 11:25

Hocam illerin sitelerinde ilçe emirleri olacağı için eşinizin bulunduğu okuldan görev yeri belgesi gönderin mail adresine diye duyuru yayinlamislar bazı illerde mesela konya


Mehmettt4280
Aday Memur
01 Eylül 2023 11:27

Atandığınız ilin sitesini takip edin çünkü telefonlara bakmıyorlar ben de rastgele gördüm mesela gönderdim konya il milli eğitimin mail adresine. Görmesek haberimiz olmayacak

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