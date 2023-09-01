Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2023 10:27
Sendikadan istifa
iyi günler biz 10 arkadaş geçen hafta itibarıyla memur-senden istifa ettik Keske geçmeyi düşünüyoruz tavsiye eder misiniz? yorum yapacak değerli arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim

serkanguney12
Aday Memur
01 Eylül 2023 10:29

Hocam Türkiye kamusen memursen hariç hepsine geçebilirsiniz bu ikisi hükümet yalakası


nrttn21
Aday Memur
01 Eylül 2023 10:31
anladım hocam teşekkür ederim
serkanguney12, 3 saat önce

Hocam Türkiye kamusen memursen hariç hepsine geçebilirsiniz bu ikisi hükümet yalakası


Katre52
Şef
01 Eylül 2023 10:44

Ben 2015 yılından beri kesk liyim kardeşim geçebilirsin tavsiye ederim. kamusen ve memursen=hükümet-sen


nrttn21
Aday Memur
01 Eylül 2023 10:44
tmm abi teşekkür ederim
Katre52, 3 saat önce

Ben 2015 yılından beri kesk liyim kardeşim geçebilirsin tavsiye ederim. kamusen ve memursen=hükümet-sen

Toplam 4 mesaj

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