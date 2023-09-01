Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2023 10:28
2024 ocak zamlı maaş

verilere göre seyyanen dahil mi hesaplanacak yoksa 8000 küsur çıkarılıp kök ücrete mi artış yapılacak


Katre52
Şef
01 Eylül 2023 10:47

8000 küsürü çıkarmayın maaş katsayısına bağlandı kanunla maaşın bir parçası artık


mur@tt
Aday Memur
01 Eylül 2023 10:48
Az önce okuduğum kadarıyla 8077 tlnin oransal zamla artacağı (yüzde15) ancak enflasyon farkından etkilenmeyeceği yazıyordu ama her kafadan bir ses çıkıyor bakalım bekleyip göreceğiz.

Anuşirvann
Genel Müdür
01 Eylül 2023 11:20

Bıkmadınız bu başlıkları açmaktan :)) Bu gibi memurlara asgari ücret bile çok :))


Anuşirvann
Genel Müdür
01 Eylül 2023 11:21

Vay arkadaş cidden yeni bir keşif yaptın seni tebrik ederim :)) Bu parlak fikri nerde okudun :))

mur@tt, 3 saat önce
Az önce okuduğum kadarıyla 8077 tlnin oransal zamla artacağı (yüzde15) ancak enflasyon farkından etkilenmeyeceği yazıyordu ama her kafadan bir ses çıkıyor bakalım bekleyip göreceğiz.

mur@tt
Aday Memur
01 Eylül 2023 12:28
senin gibi ultra süper zekalılar için değil bu yorumum. Sen aslında memur kamu personeli değil bilim adamı falan olmalıymışsın harcanıyorsun burada ;)
Anuşirvann, 2 saat önce

Vay arkadaş cidden yeni bir keşif yaptın seni tebrik ederim :)) Bu parlak fikri nerde okudun :))


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 12:46

Her duyduğunu söylemek kişiye yalan olarak yeter der peygamber efendimiz. Devlet bu konuyu açıkladı. Sen burda aksini söylemekle dezenformasyon yapıyorsun. İnsanlara yalan yanlış bilgi veriyorsun. Bu tck 217. maddeye göre suç. Haberin olsun.

mur@tt, 3 saat önce
Az önce okuduğum kadarıyla 8077 tlnin oransal zamla artacağı (yüzde15) ancak enflasyon farkından etkilenmeyeceği yazıyordu ama her kafadan bir ses çıkıyor bakalım bekleyip göreceğiz.

Kumrukardelen
Şef
01 Eylül 2023 13:09

Burda yalan bilgiler yaymak sıze ne kazandırıyor? Katsayıya bağlı olan bir kalem bu seyyanen zam. Memur maaş katsayısı ile çarpılacak. Memur maaş katsayısı nasıl artıyor?

mur@tt, 3 saat önce
Az önce okuduğum kadarıyla 8077 tlnin oransal zamla artacağı (yüzde15) ancak enflasyon farkından etkilenmeyeceği yazıyordu ama her kafadan bir ses çıkıyor bakalım bekleyip göreceğiz.

mur@tt
Aday Memur
01 Eylül 2023 13:12
Tutturmuşsunuz dezenformasyon dezenformasyon. dezenformasyon olduğunu iddia ediyorsanız bunu yapan bilindik haber sayfalarını bunu ekranlarda konuşan bilirkişileri dava edin madem yasayı kanunları iyi biliyorsunuz. Klişelerinizden kurtulun ezberlerinizi bozun. Ben kesin öyle olacak böyle olacak diye bilirkişi namıyla konuşmuyorum. Haber sayfalarında haber yapılmış metni gördüğümü bildiriyorum. Merak etmeyin Peygamber efendimizin hadislerinden yaşamına en az sizin kadar bilgiliyimdir. Hakkında çok bilgi sahibi olduğunuz dezenformasyonu alenen yapan haber kaynaklarını da aynı şekilde dava etmenizi bekliyorum.
Uzman-karacalı, 35 dk. önce

Her duyduğunu söylemek kişiye yalan olarak yeter der peygamber efendimiz. Devlet bu konuyu açıkladı. Sen burda aksini söylemekle dezenformasyon yapıyorsun. İnsanlara yalan yanlış bilgi veriyorsun. Bu tck 217. maddeye göre suç. Haberin olsun.


mur@tt
Aday Memur
01 Eylül 2023 13:15
Gerekten anlamıyormusunuz yoksa anlamamak mı istiyorsunuz. Sizin de gezmiş olabileceğiniz haber sitesinde 8077 tllik seyyanenin yüzde 15 toplu sözlesme zammını alacağı ama enflasyon farkından faydalanmayacağı yazıyor he olur olmaz ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İnsanlara yorum yazmak için yazmak yerine acaba işin aslı ne diye resmi kaynaklarla gelseniz daha samimi olur.
Kumrukardelen, 12 dk. önce

Burda yalan bilgiler yaymak sıze ne kazandırıyor? Katsayıya bağlı olan bir kalem bu seyyanen zam. Memur maaş katsayısı ile çarpılacak. Memur maaş katsayısı nasıl artıyor?


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 13:16

Madem bu kadar hassas birisiniz neden yalan olduğu aşikar olan bir haberi paylaşıyorsunuz. Devletimiz bu konuyu detaylıca açıklamadı mı? Kanun metni ortada değil mi? Bütün bunlara rağmen yalan bir haberi yaymak günahtır. Fasıkların haberine itibar edilmez. Bu size naçizane bir Müslüman olarak tavsiyemdir.

mur@tt, 9 dk. önce
Tutturmuşsunuz dezenformasyon dezenformasyon. dezenformasyon olduğunu iddia ediyorsanız bunu yapan bilindik haber sayfalarını bunu ekranlarda konuşan bilirkişileri dava edin madem yasayı kanunları iyi biliyorsunuz. Klişelerinizden kurtulun ezberlerinizi bozun. Ben kesin öyle olacak böyle olacak diye bilirkişi namıyla konuşmuyorum. Haber sayfalarında haber yapılmış metni gördüğümü bildiriyorum. Merak etmeyin Peygamber efendimizin hadislerinden yaşamına en az sizin kadar bilgiliyimdir. Hakkında çok bilgi sahibi olduğunuz dezenformasyonu alenen yapan haber kaynaklarını da aynı şekilde dava etmenizi bekliyorum.

mur@tt
Aday Memur
01 Eylül 2023 13:20
tavsiyeniz için teşekkür ederim. gönül isterki hiç şu enflasyon muhabbetini yapmadan bu ülkenin her vatandaşı refah içinde yaşayabilecek geliri elde etsin. Ama Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. diye bangır bangır haber yapılıyor ve bu durum gerçekten rahatsız edici bir hal almaya başladı
Uzman-karacalı, 5 dk. önce

Madem bu kadar hassas birisiniz neden yalan olduğu aşikar olan bir haberi paylaşıyorsunuz. Devletimiz bu konuyu detaylıca açıklamadı mı? Kanun metni ortada değil mi? Bütün bunlara rağmen yalan bir haberi yaymak günahtır. Fasıkların haberine itibar edilmez. Bu size naçizane bir Müslüman olarak tavsiyemdir.

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