2024 ocak zamlı maaş

senin gibi ultra süper zekalılar için değil bu yorumum. Sen aslında memur kamu personeli değil bilim adamı falan olmalıymışsın harcanıyorsun burada ;)

senin gibi ultra süper zekalılar için değil bu yorumum. Sen aslında memur kamu personeli değil bilim adamı falan olmalıymışsın harcanıyorsun burada ;)