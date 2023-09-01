Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2023 11:02
Bizim Buçukçu Ali ve Mahdumları halaya devam mı ?

Bu zammı dilenci bile kabul etmezken, siz bozdurup bozdurup harcarsınız. Artık bir tane meybuz yalarsınız artık. İyi köpürtün ama.

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirSizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiAğustos enflasfonu55 maddenin 40 i reddedilmiş.Yeni dönem memur zammı %0 Zam Verilseydi Daha Fazla Zam Alacaktık (Şaka Değil Kanıtlarla)Merkez Bankası Raporuna göre 2024 Ocak enflasyon farkı dahil zam oranı

Sözlük

Bugün olanlar 4 31.08.2023 twente vs fenerbahçe maçı 3 aşkın 500 günü 3 aşkı anlatan en iyi replik 5 put 1 ölmeden önce yapılacak son şey 2 Tac Mahal neden yapılmış 7 süper ay 1 gezgin 1 ice man 5

Son Haberler

Kendisini 'bölge müdürü' olarak tanıtıp güvenlerini kazandığı kişileri dolandıran şüpheli tutuklandıKira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemiYÖK ile BAE Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandıOkullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldıCumhurbaşkanlığı, Mülakat Süreçleriyle İlgili Çalışma Başlattı!

Editörün Seçimi

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiMasalarda buçuksuzum :))Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar