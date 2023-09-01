Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2023 11:22
Düzülen değişmedikçe düzen değişmez

Düzülen memurlar halinden memnun. Sarı sendikaya 3 ayda bir para alacağız diye üye olmaya devam :-))


feridunemeksiz
Şef
01 Eylül 2023 13:12
3 ayda birdi yeni kazanım ile birlikte ayda bire döndü her ay verilecek yani
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