Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Eylül 2023 11:36
zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir mi
zabıt katibine, genel idare hizmetleri sınıfında bulunan mübaşirlik görevi verilebilir mi

Srdnn
Aday Memur
01 Eylül 2023 13:02
Verilemez
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