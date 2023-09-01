KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Eylül 2023 12:31
Ücretli Öğretmenlik

Merhaba arkadaşlar. Ücretli öğretmenlik başvurusunda "köy okullarında çalışmak istiyorum" kısmını işaretleyince sadece köy okullarına mı veriliyor yoksa ekstra bir seçenek olarak köy okullarında da çalışabilirim anlamında mı işaretliyoruz?

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