Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 12:37
öğretmen atama konterjanları

arkadaşlar bu sene öğretmen ilanını yayınlanır mı yoksa şubat ayında mı ilana çıkarlar


matematikogretmenii
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 12:40
biliyorum diyen yalan konuşur
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