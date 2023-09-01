Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 12:37
Ne Kadar Ekmek O Kadar Köfte !

Son günlerde favorim olan deyiştir.


matematikogretmenii
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 12:39
Öğretmenliği bırakıp köfteci mi oldunuz

Velocıraptor
Genel Müdür
01 Eylül 2023 12:43

Köfteci Yusuf, Köfteci Ahmet, Köfteci Mehmet, Köfteci Berkecan derken bana ekmek çıkmaz bu işten .. Maşallah köftesi meşhur olmayan ilçe-köy yok ..

Ama emeklilik için farklı tekliflere açığım :)

matematikogretmenii, 43 dk. önce
Öğretmenliği bırakıp köfteci mi oldunuz

matematikogretmenii
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 12:43
Midyeci ol
Velocıraptor, 39 dk. önce

Köfteci Yusuf, Köfteci Ahmet, Köfteci Mehmet, Köfteci Berkecan derken bana ekmek çıkmaz bu işten .. Maşallah köftesi meşhur olmayan ilçe-köy yok ..

Ama emeklilik için farklı tekliflere açığım :)


Bullaaşşıkk
Aday Memur
01 Eylül 2023 12:44

Ekmek de yok köfte de


matematikogretmenii
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 12:48
menüde ne var
Bullaaşşıkk, 38 dk. önce

Ekmek de yok köfte de


Bullaaşşıkk
Aday Memur
01 Eylül 2023 13:17

Sosis var sana seversin :))

matematikogretmenii, 34 dk. önce
menüde ne var

matematikogretmenii
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 13:18
Öküz müsün ya
Bullaaşşıkk, 5 dk. önce

Sosis var sana seversin :))

Toplam 7 mesaj

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