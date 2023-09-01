Dezenformasyon suçtur

Devletimiz temmuz ayında memurlara seyyanen 8077 TL zam verdi ve bu zammı verirken 15.965 ek gösterge sayısı vererek bunu memur maaş katsayısına bağladı. Bu kanunda açık ve nettir. Ayrıca hem meclis plan bütçe komisyonu başkanı hem de çalışma bakanı defalarca bunun katsayıya bağlandığını ve yüzdelik zamlarla artacağını dile getirdi.

Bunlara rağmen hala bazı art niyetli kişiler bu zammın sabit kalacağı yönünde ısrarla dezenformasyon yapıyor. Bu kişiler konuya vakıf olmayan memurlar arasında tedirginlik yaratacak yalan bilgiler yayıyor. Bu tck 217. maddeye göre suçtur.

Arkadaşlar lütfen bundan sonra bu şekilde dezenformasyon yapan kişileri ilgili makamlara bildirelim. Çünkü bunlar kötü niyetli ve trollük peşinde olan şahıslar. Bir hukukçu olarak ben şahsen bunu yapacam.