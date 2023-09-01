Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2023 12:59
Dezenformasyon suçtur

Devletimiz temmuz ayında memurlara seyyanen 8077 TL zam verdi ve bu zammı verirken 15.965 ek gösterge sayısı vererek bunu memur maaş katsayısına bağladı. Bu kanunda açık ve nettir. Ayrıca hem meclis plan bütçe komisyonu başkanı hem de çalışma bakanı defalarca bunun katsayıya bağlandığını ve yüzdelik zamlarla artacağını dile getirdi.

Bunlara rağmen hala bazı art niyetli kişiler bu zammın sabit kalacağı yönünde ısrarla dezenformasyon yapıyor. Bu kişiler konuya vakıf olmayan memurlar arasında tedirginlik yaratacak yalan bilgiler yayıyor. Bu tck 217. maddeye göre suçtur.

Arkadaşlar lütfen bundan sonra bu şekilde dezenformasyon yapan kişileri ilgili makamlara bildirelim. Çünkü bunlar kötü niyetli ve trollük peşinde olan şahıslar. Bir hukukçu olarak ben şahsen bunu yapacam.


Kumrukardelen
Şef
01 Eylül 2023 13:04

Çok haklısınız hocam. Bu konu detaylı bir şekilde açıklandı ama buna rağmen troller burda dezenformasyon yapıyor. Ben onların memur olduğuna inanmıyorum zaten. Buraya her yazan memur değildir. Eğer bunu yazanlar memur ise yürek yemişler galiba. Çünkü haklarında işlem başlatılırsa işlerinden olacaklar.


Qovboypolis01
Şef
01 Eylül 2023 13:11

Maalesef bazılarının kanı bozuk ki yalan bilgileri bilerek yayıyorlar. Çünkü onların beslendiği tek şey yalan. Devletin kanunları ortada. Ama hala bunlar yalan bilgi yayıyor.

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