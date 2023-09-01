Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 13:21
2023 Enflasyonu

Selam arkadaşlar Anadolu ajansı ağustos enflasyon tahminini 7.32 olarak açıkladı yıl sonu enflasyon beklentisini de %61 den 65.50 e ye çıkardı.Her ay bu tahmin yükseliyor bu oranlara göre geriye kalan 6 ayda enflasyon oranı kaç çıkar sanki zam oranıyla bereber %50 zam gelecek gibi?


serhat hocaa
Şef
01 Eylül 2023 14:17

Peki bu gelecek zamma 8000 TL'yi dahil edeceğiz değil mi? Yani son maaşımız üzerine oranı mı ekleyec


Krblt21
Aday Memur
01 Eylül 2023 14:22

O maaştan bir parça hocam o konu hakkında hem siyasiler hem ekonomistler söyleneni söyledi

serhat hocaa, 2 saat önce

Peki bu gelecek zamma 8000 TL'yi dahil edeceğiz değil mi? Yani son maaşımız üzerine oranı mı ekleyec

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