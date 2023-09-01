Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Eylül 2023 13:31
34.madde tayin

Herkese kolay gelsin yaklaşık 5 ay önce eşimden ayrıldım 1 ay önce personel şubeye mazeret tayin dilekçesi yazdım sisteme düşmedi yaklaşık 3 gün önce tekrar yazdım hepsi 2.bölge illeriydi bugün tayin açıklandı ve batıdan batıya 34.maddeden gönderildim devam edem soruşturmam var denetim görevinden herhangi cezam yok şuan ne yapılması gerek bunun zararı ne olur yardımcı olur musunuz


Emrah kırk
01 Eylül 2023 14:23

Bilgisi olan yok mu


Gazipasa071983
Memur
01 Eylül 2023 14:33
yapılan atamaya yurutmeyi durdurma davasi açacaksın. davayı kazanırsan eski yerine geri gidersin. Bunun bir zararı olmaz sadece gittiğin yerde hassas şubede çalışmaya devam edersin.

derdedert
Aday Memur
01 Eylül 2023 14:42
sorduğun soru hakkında bir bilgim yok ama şunu merak ediyorum ikinci gönderdiğin dilekçe sisteme işlenmiş miydi?
Emrah kırk, 2 saat önce

Bilgisi olan yok mu


Emrah kırk
01 Eylül 2023 14:45

Sistemde iki dilekçe de yok

derdedert, 1 saat önce
sorduğun soru hakkında bir bilgim yok ama şunu merak ediyorum ikinci gönderdiğin dilekçe sisteme işlenmiş miydi?
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