34.madde tayin

yapılan atamaya yurutmeyi durdurma davasi açacaksın. davayı kazanırsan eski yerine geri gidersin. Bunun bir zararı olmaz sadece gittiğin yerde hassas şubede çalışmaya devam edersin.

yapılan atamaya yurutmeyi durdurma davasi açacaksın. davayı kazanırsan eski yerine geri gidersin. Bunun bir zararı olmaz sadece gittiğin yerde hassas şubede çalışmaya devam edersin.