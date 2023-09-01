Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 13:34
İzmir yazdım pişmanım

İlk atama olarak İzmir e atandım ama daha yeni geldiğim göreve başladığım için mi bilmiyorum aşırı boğucu geldi büyük şehir küçük bir şehirde yaşıyordum burası çok karmaşık ve yorucu geldi ilk senemi doldurduktan sonra doğuda yer fark etmez bir yere gitmek için tayin isteyebilir miyim


matematikogretmenii
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 13:40
zorunlu hizmet okulu mu?

melcea
Genel Müdür
01 Eylül 2023 13:59

Izmir buyuk olabilir. Okul ev arasindaki muhitte daha fazla zaman gecirirsenis ne kadar buyuk oldugunu farketmezsiniz. 4 yil sonra tayin istersiniz. 3 yil sonra es durumu istersiniz.


Verbitto
01 Eylül 2023 14:22

Dünya hiçbir şey hissetmeyenlere aittir der Fernando Passeo. Her şey aslında kendimizi iyi hissetmek istememizle başlar, yeni varılan bir yerde bu kadar can sıkıntısı yaşamak durumu fazla içselleştirmekten ötürü olabilir. Kendinizi mutsuz olacağım diye şartlamayın eminim atanmak için ne emekler sarfetmişsinizdir. Biraz sabır ile içinde bulunduğunuz zamanı kendinize zehir etmeden istediğiniz yere gidersiniz umarım.


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
01 Eylül 2023 14:28
Anadoluda daha da zorlayacaksın.. Dene ve gör

Rdmsubay
Aday Memur
01 Eylül 2023 15:51

Küçük sehirlerde daha önce farklı mesleklerde çalıştım bu kadar sıkıntı çekmemiştim hocam

crabnet355, 2 saat önce
Anadoluda daha da zorlayacaksın.. Dene ve gör
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