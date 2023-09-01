Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


01 Eylül 2023 13:44
Engelliye lojman

YENİ KAZANIMLARLA ENGELLİYE LOJMAN HHAKI NASIL TANIMLANACAK BİLGİSİ OLAN VAR MI? GEÇİCİ BİR HAK MI OLACAK YOKSA DAİMİ Mİ?

Çok Yazılan Konular

Engelli öğretmen atamasında illere isimler ne zaman gelecekEngelli Öğretmen olarak görev yapanlar sorun ve taleplerini yazsınlar ?Engelli Memur Tayininde Süre Var mıMemursenin Engelli memur için talepleri

Sözlük

Öğle yemeği menülerimizi yazalım 1 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 4 iyi paraya nelerden vazgeçebilirsiniz 1 Buraya nasıl düştünüz 10 ice man 5 aşkı anlatan en iyi replik 5 'W'şeklinde oturmak 5 iki haftada bir banyo yapan insan modeli 3 gezgin 1 Simpson ailesi 1

Son Haberler

Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacakErdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağızAmcası diye aldığı cenaze kadın cenazesi çıktıGörevden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'in 12 yıla kadar hapsi isteniyorÇanakkale'de otomobilin çarptığı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiMasalarda buçuksuzum :))Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar