Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 13:48
bugün değerlendireceğiz
MEB sayın Yusuf Tekin 4 il ve 2 ilçe ile ilgili tayini bugün değerlendireceklerini söyledi. bakalım neler çıkacak.

majesteleri7
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 14:04

Değerlendir yavrum değerlendir daha zaman var


Eversst
Aday Memur
01 Eylül 2023 14:35

Ne zaman söyledi hocam


sahin-gomu
Aday Memur
01 Eylül 2023 14:44

Bu gidişle seneye her ilden 1 yer açılacak.


omrtg
Aday Memur
01 Eylül 2023 15:02
bugün Twitter da yazdı. bakabilirsiniz.
Eversst, 1 saat önce

Ne zaman söyledi hocam


gökhan0202
Aday Memur
01 Eylül 2023 15:06
kaynağı paylaşabilir misiniz acaba bulamadım da heyecanlandm açıkçası inşallah olur ama bu saatten sonra bilemiyorum şu ana kadar düzgün bişey yapmadılar

omrtg
Aday Memur
01 Eylül 2023 15:07
Yusuf tekin Twitter hesabına bakın sayın hocam. son twett
gökhan0202, 57 dk. önce
kaynağı paylaşabilir misiniz acaba bulamadım da heyecanlandm açıkçası inşallah olur ama bu saatten sonra bilemiyorum şu ana kadar düzgün bişey yapmadılar

Eversst
Aday Memur
01 Eylül 2023 15:11

Teşekkürler hocam gördüm..inşallah şartsız koşulsuz il emri verirler 81 ile.

omrtg, 1 saat önce
bugün Twitter da yazdı. bakabilirsiniz.

gökhan0202
Aday Memur
01 Eylül 2023 15:12
bu her lafı eksileyen omurgasız kim acaba soruma eksi vermiş hocamın cvbına yine eksi vermiş allahım bazılarına az bazılarına çok vermiş akıl gibi nimeti de bazıları hiç faydalanamamış o azdan

zefur2015
Aday Memur
01 Eylül 2023 15:33

Çok umitlenmesin hocalarim ümidimiz kırıla kırıla o kadar yorulduk ki

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