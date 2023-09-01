bugün değerlendireceğiz

kaynağı paylaşabilir misiniz acaba bulamadım da heyecanlandm açıkçası inşallah olur ama bu saatten sonra bilemiyorum şu ana kadar düzgün bişey yapmadılar

kaynağı paylaşabilir misiniz acaba bulamadım da heyecanlandm açıkçası inşallah olur ama bu saatten sonra bilemiyorum şu ana kadar düzgün bişey yapmadılar