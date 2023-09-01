Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2023 13:54
İşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar
Buyrun bizim kurumun eylül ayı işçi maaşları: TEMİZLİK GÖREVLİSİ : 38. 450 Güvenlik Görevlisi : 39. 500 Kalorifer görevlisi : 39.800 Ve asıl bomba geliyor. Bu ücretlere yılda 2 defa alınan ikramiye, 4 defa verilen tediye, bayram ikramiyesi, yol ve yemek ücretleri dahil değildir.

THE LIVIRI
Aday Memur
01 Eylül 2023 14:01
Biz neden utanalım anlamadım

Gokhann86
Şef
01 Eylül 2023 14:04
Hakkınızı yedirdiğiniz için.
THE LIVIRI, 2 saat önce
Biz neden utanalım anlamadım

Gokhann86
Şef
01 Eylül 2023 14:07
İşçi maaşıyla en düşük memur maaşı eşitlenecekti hani!? Sarı sendikaya üye olanlara hakkımız haram olsun.

death shot
Aday Memur
01 Eylül 2023 14:31

Sen de göt yalayıcı olsan, senin de maaşın öyle olurdu. hakkıyla gelene hak vermezler.

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