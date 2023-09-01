İşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar

Buyrun bizim kurumun eylül ayı işçi maaşları: TEMİZLİK GÖREVLİSİ : 38. 450 Güvenlik Görevlisi : 39. 500 Kalorifer görevlisi : 39.800 Ve asıl bomba geliyor. Bu ücretlere yılda 2 defa alınan ikramiye, 4 defa verilen tediye, bayram ikramiyesi, yol ve yemek ücretleri dahil değildir.

Buyrun bizim kurumun eylül ayı işçi maaşları: TEMİZLİK GÖREVLİSİ : 38. 450 Güvenlik Görevlisi : 39. 500 Kalorifer görevlisi : 39.800 Ve asıl bomba geliyor. Bu ücretlere yılda 2 defa alınan ikramiye, 4 defa verilen tediye, bayram ikramiyesi, yol ve yemek ücretleri dahil değildir.