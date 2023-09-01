Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Eylül 2023 14:18
Memur olmak mı astsubay olmak mi

Ben şuan memurum aynı puanla jandarma astsubay alımına başvurmayı düşünüyorum.

Jandarma astsubayın diger kazanımları memurluktan fazla ve bazı sosyal haklar astsubaylıkta daha iyi. Ne yapmalıyım sizce?


Sailor060606
Aday Memur
01 Eylül 2023 14:20
kafam rahat olsun bayramlarda eve rahat gideyim, akşam beşte hadi eyvallah deyip çıkayım vb. istiyorsan memurluk. Biraz daha fazla para kazanayım üç-dört yılda bir şehir değiştireyim, hafta sonunda bayramda vb işe geleyim, nöbet tutayım dersen astsubaylık.

pelerinsiz.süpermen
Aday Memur
01 Eylül 2023 14:24

Memurlar emekli olunca memur maaşları düşüyor ama astsubayların emekli maaşları güzel fiyatta lakin rahatlık açisindan memur olmak iyi ayrıca astsubaylarda OYAK gibi bi imkan var ikisi arasındayım ne yapmam gerek

Sailor060606, 2 saat önce
kafam rahat olsun bayramlarda eve rahat gideyim, akşam beşte hadi eyvallah deyip çıkayım vb. istiyorsan memurluk. Biraz daha fazla para kazanayım üç-dört yılda bir şehir değiştireyim, hafta sonunda bayramda vb işe geleyim, nöbet tutayım dersen astsubaylık.
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