Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Eylül 2023 14:31
Aile ve sosyal Uzman yardımcılığı

Bu kadroda halihazırda çalışan var mı? Maaş ne kadar olanaklar neler ve görev tam olarak nedir acaba?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimKurumlar arası geçişGençlik ve Spor Bakanlığı Taban Puanları HakkındaGençlik ve Spor Bakanlığı destek personel alımı Gsb sözleşme personel alımı (özlük hk. tayin eş durumu)Dışişleri bakanlığı Şoför alımıKadroludan Memurluktan Sözleşmeliye Memurluğa GeçişGSB Özel Güvenlik AlımıTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)SGK Becayiş (Tek Başlık)

Sözlük

Simpson ailesi 1 Ümit Özdağ 2 gezgin 1 put 1 ice man 5 iyi paraya nelerden vazgeçebilirsiniz 1 Çizgisini bozmayan insan 5 Köy pazarı 1 'W'şeklinde oturmak 5 31.08.2023 beşiktaş vs dinamı kiev maçı 4

Son Haberler

Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacakErdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağızAmcası diye aldığı cenaze kadın cenazesi çıktıGörevden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'in 12 yıla kadar hapsi isteniyorÇanakkale'de otomobilin çarptığı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiMasalarda buçuksuzum :))Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar