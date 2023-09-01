Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Eylül 2023 14:32
Fetodan soruşturma geçirip takipsizlik alanlar yer değişikliği yaşayan meslektaşlarım var mı?

Hiç bir şekilde bağlantısı olmadığı halle bu illetten ismi geçip adli soruşturma açılıp yer değişikliği yaşayanlar oldu mu? Böyle adaletsiz bir dünyadayız isminizin geçmesi yeterli oluyo suclu olup olmamanız kimse bakmıyor malesef yer değişikliği yaşayan oldu mu acaba


ezllbyrktr
Aday Memur
01 Eylül 2023 15:50
dosya içeriği nedir dostum ? hangi birimden çıkarıldın ?
Toplam 1 mesaj

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