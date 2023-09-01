Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


01 Eylül 2023 14:49
Sonbaharı karşılarken "Eylül"

Yeni enstrümantal çalışmam yayında. Keyifli dinlemeler...

https://www.youtube.com/watch?v=RTRb5LmV-Jw

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