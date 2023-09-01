KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Eylül 2023 14:53
Yükselik korkusu

merhaba yükseklik korkusu olup astsubay komando eğitimi almak çok zor olur mu ve yükseklik korkusu olup kuleden başarıyla geçebilen arkadaşlar var mı tecrübelerini aktarabilir mı

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