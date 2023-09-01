Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Eylül 2023 14:59
Oyak konut hakkında

Saygıdeğer silah arkadaşlarım; oyak konutun bu yılki nemaları malum bende geçen sene ev aldım.Kenarda dursun bir gün lazım olur derken nemalar kafamı karıştırdı borsaya atsam %50 yapardı 1 yılda sizce çıkmak mantıklı mı?

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