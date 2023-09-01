Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


01 Eylül 2023 15:07
Engelli Memur Emekliliği Soruma Acil Cevaplar Arıyorum

Arkadaşlar,

11/04/2011 tarihinde engelli memur oldum, engelli memur olmadan önce yüzde 45 raporum vardı ve 3. derece vergi indirimine tabi idim...

14/07/2023 tarihinde vergi indirimi için aldığım engelli raporunu yeniledim ve raporum şu anda yüzde 65.

Memuriyette 4.438 gün ve 03/06/2008 tarihinden itibaren de SSK 88 gün primim var..

Arkadaşlar yol gösterici cevaplar arıyorum.

Eski yüzde 45 raporuma göre HİTAP üzerinde 16 yıl (03.06.2024 te emeklilik) gösteren durumu dikkate alırsak yeni yüzde 65 vergi indirimi raporumun bana getirisi nedir?

Eğer 15 yıl hizmet süresine tabi isem yeni rapora göre 03/06/2023'te yani eski rapora göre 1 yıl öncesinde emekliliğim dolmuş olmaz mı?

Yardımınızı ve anlayışınızı arz ediyorum

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