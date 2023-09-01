Ücretsiz izin sonrası

Arkadaşlar ücretsiz izne ayrıldıktan sonra maas iadesini yada kac gün ödeme yapılacaksa onu yapmak gerekiyor. Peki bu parayı ücretsiz izin sonrasında ödemesini yapabilir miyiz? Yoksa ücretsiz izne ayrıldığımız anda mı ödeme yapmak gerekir. Bilgisi olan cevap verirse sevinirim. Teşekkürler '

Arkadaşlar ücretsiz izne ayrıldıktan sonra maas iadesini yada kac gün ödeme yapılacaksa onu yapmak gerekiyor. Peki bu parayı ücretsiz izin sonrasında ödemesini yapabilir miyiz? Yoksa ücretsiz izne ayrıldığımız anda mı ödeme yapmak gerekir. Bilgisi olan cevap verirse sevinirim. Teşekkürler '