Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 15:17
Ücretsiz izin sonrası
Arkadaşlar ücretsiz izne ayrıldıktan sonra maas iadesini yada kac gün ödeme yapılacaksa onu yapmak gerekiyor. Peki bu parayı ücretsiz izin sonrasında ödemesini yapabilir miyiz? Yoksa ücretsiz izne ayrıldığımız anda mı ödeme yapmak gerekir. Bilgisi olan cevap verirse sevinirim. Teşekkürler '

matematikogretmenii
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 15:23
istifa etmediğim sürece sonra da ödeyebiliyorsun diye biliyorum
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