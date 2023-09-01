Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2023 15:32
Maaş hesabı 8077?

MAAŞ HESABI YAPARKEN 8077 ÇIKARIP ONA GÖRE Mİ ZAM YAPILACAK


TakaNuri
Daire Başkanı
01 Eylül 2023 15:37

Son bir haftada bununla ilgili en az 10 başlık açıldı. Muhtemelen aynı kişiler farklı hesaplarla bu başlıkları açıyor. Bu tesadüf değil bence.


Anuşirvann
Genel Müdür
01 Eylül 2023 15:39

Evet kardeş 8077 TL çıkarılacak öyle zam verilecek ve bir daha eklenmeyecek :)))

Böyle soruya böyle cevap yakışır :))


tegmen-kayzer
Şef
01 Eylül 2023 15:41

8077 TL sadece bayramdan bayrama verilecek :))


Thalesemre
Genel Müdür
01 Eylül 2023 15:42

8077 lira artık hesaplara yatmayacak. Memurların gönüllerinde yatacak :D


Tekniker48
Aday Memur
01 Eylül 2023 15:51
yaaa memur zam almadığı gibi aldığını da kabullenemiyor bizden bişey olmaz

FoRNoX
Müsteşar Yardımcısı
01 Eylül 2023 15:54

Sana bu parayı vermemeleri lazım


r.diyojen
Daire Başkanı
01 Eylül 2023 15:57

Evet, evet tam olarak öyle.. Bıktık bunlardan, diye diye yaptıracaklar en sonunda... kanunu okuyup yorumlayamayan, sonra gelip bu soruyu soran herkesin memuriyetle ilişiği kesilmeli.

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirSizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Ağustos enflasfonuHakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi55 maddenin 40 i reddedilmiş.Yeni dönem memur zammı %0 Zam Verilseydi Daha Fazla Zam Alacaktık (Şaka Değil Kanıtlarla)2024 ocak zamlı maaş

Sözlük

perest eki 1 uyarı 4 Katarsis 2 vay vay vay 3 31.08.2023 twente vs fenerbahçe maçı 3 kedi ve köpeklerin kaşları var mıdır 3 telefon kulübesi 1 Köy pazarı 1 Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1 bir peynire 880 bin TL vermek 3

Son Haberler

Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacakErdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağızAmcası diye aldığı cenaze kadın cenazesi çıktıGörevden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'in 12 yıla kadar hapsi isteniyorÇanakkale'de otomobilin çarptığı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiMasalarda buçuksuzum :))Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar