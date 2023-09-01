KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Eylül 2023 15:36
edebiyat öğretmenliği

sizce bu yıl 1000 edebiyat öğretmeni alırlar mı

Çok Yazılan Konular

KPSS p10 70 elektrik elektronik ogrtSanat tarihi öğretmeni telegram grubu/2024Makine teknolojisi/Makine Kalıp/ Uçak gövde/motor bakım iletişime geçelim..Yeni atanacak öğretmenlere tavsiyeniz nedir?Elektrik Öğretmenliği 2023Sanat Tarihi PuanlarıKimya öğretmenliği ÖABT-2020 Hazırlık Tek başlıkBilişim teknolojileri öğretmeniMülakat2023 KPSS Elektrik Elektronik Öğretmenliği

Sözlük

aşkı anlatan en iyi replik 5 gezgin 1 zeki demirkubuz 3 Ümit Özdağ 2 Yaran facebook durum güncellemeler 1 Buraya nasıl düştünüz 10 31.08.2023 beşiktaş vs dinamı kiev maçı 4 telefon kulübesi 1 ölmeden önce yapılacak son şey 3 Nevin12 11

Son Haberler

Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacakErdoğan: Meclis'in açılışıyla yeni anayasa girişimlerimizi yeniden başlatacağızAmcası diye aldığı cenaze kadın cenazesi çıktıGörevden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'in 12 yıla kadar hapsi isteniyorÇanakkale'de otomobilin çarptığı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiMasalarda buçuksuzum :))Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar