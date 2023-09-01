KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Eylül 2023 16:03
Gsb kaç puan hangi il?

Arkadaşlar bugün başvurunun son günü herkesin hakkında hayırlısı olsun inşallah hakeden herkese nasip olur. Kaç puanla hangi illeri yazdınız acaba?

Çok Yazılan Konular

GSB Buro PersoneliZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Hem işte çalışıp hemde 2024 kpss hazırlanmakGsb büro geçen sene/ bu seneDSİ yedekler2024 KPSS Makine MühendisleriGençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruGsb hangi il kaç puan?iibf 55 puanla atanma ihtimali

Sözlük

palpito 1 Köy pazarı 1 vay vay vay 3 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 ice man 5 31.08.2023 beşiktaş vs dinamı kiev maçı 4 uyarı 4 iyi paraya nelerden vazgeçebilirsiniz 1 İçinden geleni söyle 9 paranın turşusunu kuran adam 2

Son Haberler

Ankaralılar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday görmek istiyor?Borsa günü rekorlarla tamamladıKiracı ile ev sahibi arasında arabuluculuk dönemi: İlk gün başvuru sayısı 250 olduDomuz avına gitti, yanlışlıkla kendini vurarak hayatını kaybettiTBB Başkanı: Hukuk fakültesi başarı puanı sıralaması 50 bine çekilmeli

Editörün Seçimi

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiMasalarda buçuksuzum :))Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar