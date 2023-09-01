Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


01 Eylül 2023 16:19
Altın mi Hisse mi
Arkadaşlar 100 bin lira civarinda bankada altın var fakat çok az artmakta bu altini mobil bankaciliktan bozdurup sağlam hisse almak mantıklı mi yoksa sıfırdan hisse biriktirmek mi

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