Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Eylül 2023 16:24
Kredi puanım düşük
Kredi puanım 924 ödemelerim gecikmede toparlamam için kredi çekmem gerekiyor en kolay hangi banka kredi verir ???

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Aday Memur
01 Eylül 2023 16:33
şu an imkansız yüksek puanı olan adama bile bin dereden su getirtiyorlar
Toplam 1 mesaj

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