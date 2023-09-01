Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Eylül 2023 16:35
Alt bölge tayini ret

1. Bölge c grubundan 2. Bölge d grubuna alt bölge tayini istedim, 2 hafta olmuştu bugün ret cevabı geldi. Il saglik mudurlugu, yil sonuna kadar 5. Ve 6. Bolge dışında alt bolgeleri yapmayacaklari seklinde duyum almislar. Başka alt bolge isteyen ve cevap gelen oldu mu?


mustafa gocmus
Aday Memur
01 Eylül 2023 17:35

Alt bölgenin amacı süre ve dönem şartı aranmaksızın atama yapılmasıdır zaten. Yıl sonuna kadar bölge seçme hakları yok ki yönetmeliğe aykırı bir karar bu . İl sağlıktan Red geldiyse eğer bakanlığa iletilmesini kararı bakanlığın vermesini durumun yönetmeliğe aykırı olduğunu dava hakkı doğurduğunu belirten yeni bir dilekçe verip bakanlığa iletilmek üzere tekrar il sağlık müdürlüğüne göndermenizi tavsiye ederim.


Psk.tb
Aday Memur
01 Eylül 2023 18:24

Ret saglik bakanligindan geldi, ben forumlarda cevap gelenleri duydugum icin cevap geldi mi diye il sagligi aradim, tesaduf bugun yazi gelmis ustyazi ile kurumuma yazilacakmis. Neden olarak neyi belirttiler henuz bilmiyorum ama mudurlukte görüştüğüm kişi aldigi duyumdan bahsetti. Cevap icin tesekkur ederim bu arada &#128591;

mustafa gocmus, 57 dk. önce

Alt bölgenin amacı süre ve dönem şartı aranmaksızın atama yapılmasıdır zaten. Yıl sonuna kadar bölge seçme hakları yok ki yönetmeliğe aykırı bir karar bu . İl sağlıktan Red geldiyse eğer bakanlığa iletilmesini kararı bakanlığın vermesini durumun yönetmeliğe aykırı olduğunu dava hakkı doğurduğunu belirten yeni bir dilekçe verip bakanlığa iletilmek üzere tekrar il sağlık müdürlüğüne göndermenizi tavsiye ederim.

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