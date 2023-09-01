Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 16:38
İdarecilik Mülakatlarının Ertelenmesi

Biraz önce gelen SMS ile ilk defa idareci olarak atanmak üzere başvuran adaylara 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan mülakatlar bakanlık tarafından 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasına ertelenmiş. Zaten son dakika değişiklikleriyle ortalık karışmışken özellikle sadece müdürü ya da müdür yardımcısı olan okulların işleri iyice karışacak. Zaten geç atanacaktık, artık dönem ortasını bulacak atanma. Bakanlık ne yapmaya çalışıyor? Herhangi bir olay olmamışken bu erteleme neden yapıldı? Eğitimi iyice çıkmaza sürükleyip tamamen özelleştirmek için mi?


tonya61
Aday Memur
01 Eylül 2023 17:08
Hocam,2022 yılının sınavında 2 soru iptal edildiği için sınav sonuçları güncellendi.Ertelemenin sebebi o.

archentes838383
Aday Memur
01 Eylül 2023 17:24

Tamam puanlar güncellenecek sadece.Yazılı sınavı etkiliyor.Onu değistireceklerdi sadece.Bir de yeni atama takvimi 1 Ağustosta başlatmışlar şaka gibi.Bu kadar iş bilmez nasıl bir araya geliyor hayret...

tonya61, 1 saat önce
Hocam,2022 yılının sınavında 2 soru iptal edildiği için sınav sonuçları güncellendi.Ertelemenin sebebi o.

impatient112
Şef
01 Eylül 2023 17:26

Hocam, biliyorum. Düz puan vermek yerine küsuratlı bir puan vermişler. Yalnız bu durum süreci üç hafta kadar erteletmemeli. İtirazlar için yine bir hafta verilmiş. 2 günde halledilebilecek bir işe bir hafta verilir mi yahu? MEB çözüm için çabalamak yerine sorunu daha da karmaşıklaştırmak için elinden geleni yapıyor.


tonya61
Aday Memur
01 Eylül 2023 17:27
Bilemiyorum hocam,belki barajı geçip başvuranlar olacaktır.Sadece sınav puanı yetseydi keşke.
archentes838383, 1 saat önce

Tamam puanlar güncellenecek sadece.Yazılı sınavı etkiliyor.Onu değistireceklerdi sadece.Bir de yeni atama takvimi 1 Ağustosta başlatmışlar şaka gibi.Bu kadar iş bilmez nasıl bir araya geliyor hayret...

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