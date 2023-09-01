Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


01 Eylül 2023 16:45
Zaman Kapsülü

Buraya bir şeyler yazarmısın. torunlarından belki gören olur.

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