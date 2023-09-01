KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Eylül 2023 16:57
Gardiyanlık 2. alımda başvuru şartı kpss 60 olur mu

EVET KIYMETLI DOSTLAR. HERKESE SLMLAR. BİLDİĞİNİZ ÜZERE GEÇEN 2-3 AY ÖNCE YAPILAN KATİPLİK VE GARDİYANLIK ALIMLARINDA PUANLAR BAYAĞI BİR DÜŞMÜŞTÜ. FAKAT BAŞVURU ŞARTI 70 İDİ. BU İKİNCİ KEZ YAPILACAK OLAN ALIMDA İSE BAŞVURU ŞARTI 60 PUANA DÜŞÜRÜLÜR MÜ?

P3 PUANIM 69,97 OLMASINDAN ÖTÜRÜ SORUYORUM EVET BU DOĞRU 0.03 PUAN YÜZÜNDEN HİÇBİR YERE BAŞVURAMIYORUM :(

KIYMETLİ VAKTİNİZİ ALDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM HAYIRLI GÜLER.


beurak0000
Aday Memur
01 Eylül 2023 18:04
Alım olacak mı ki hiç aklımın işi değil

ömer serkan
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 18:15

Sene de bir alım yapar adalet bakanlığı ;) ;)

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