Bu puanlar ile hangi kurumlara başvuru yapabilirim.

Kardeşim, ilk girişinden dolayı sistemi bilmemen normal fakat ufak bir Google araştırması ile tüm sorularına cevap bulabilirsin. Ayrıca p48 önemli. 70'in altında ise hiçbir sınava giremezsin.

Kardeşim, ilk girişinden dolayı sistemi bilmemen normal fakat ufak bir Google araştırması ile tüm sorularına cevap bulabilirsin. Ayrıca p48 önemli. 70'in altında ise hiçbir sınava giremezsin.