KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


01 Eylül 2023 17:05
Bu puanlar ile hangi kurumlara başvuru yapabilirim.

Selamun Aleykum . İlk defa giriyorum Kpss A sınavına. Bu puan türlerine göre hangi kurumlara başvuru yapabilirim. Ve başvuru yapacağım hangi kuruma atanma şansım yüksek. Biliyorum puanlarım çok düşük ama bir umut.

KPSSP1 68,37

KPSSP2 69,20

KPSSP3 70,02

KPSSP19 63,44

KPSSP24 63,65

KPSSP29 70,51

KPSSP34 68,77

KPSSP39 63,47


newcastleunited
01 Eylül 2023 17:41
Kardeşim, ilk girişinden dolayı sistemi bilmemen normal fakat ufak bir Google araştırması ile tüm sorularına cevap bulabilirsin. Ayrıca p48 önemli. 70'in altında ise hiçbir sınava giremezsin.

newcastleunited
01 Eylül 2023 17:42
Düzeltiyorum: Hiçbir sınav ifadesi yanlış oldu. Ana alımlar olan GUY, DUY gibi a grubunun dinamosu olan sınavlara giremezsin.
newcastleunited, 52 dk. önce
Kardeşim, ilk girişinden dolayı sistemi bilmemen normal fakat ufak bir Google araştırması ile tüm sorularına cevap bulabilirsin. Ayrıca p48 önemli. 70'in altında ise hiçbir sınava giremezsin.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ile Meslek Memuru AlımıBu puanlar ile hangi kurumlara başvuru yapabilirim.ÖSYM Uzman Yardımcılığına Başvuracaklar2023 KPSS Genel Yetenek sınavı ile is bulma

Sözlük

gezgin 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 1 ifade 3 ateşi de biz bulduk bizden önce ateş mi vardı sorusu 2 put 1 31.08.2023 twente vs fenerbahçe maçı 3 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 mustafa kemal atatürk 1 aşkı anlatan en iyi replik 5 kürk mantolu madonna 1

Son Haberler

Ankaralılar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday görmek istiyor?Borsa günü rekorlarla tamamladıKiracı ile ev sahibi arasında arabuluculuk dönemi: İlk gün başvuru sayısı 250 olduDomuz avına gitti, yanlışlıkla kendini vurarak hayatını kaybettiTBB Başkanı: Hukuk fakültesi başarı puanı sıralaması 50 bine çekilmeli

Editörün Seçimi

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiMasalarda buçuksuzum :))Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar