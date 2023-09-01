Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 17:28
İl ici mazeret

Arkadaşlar il ici mazeretten tayini 11 senedir çıkmayan bi ben miyim? Belki defalarca okuyan oldu ama yine yazayım 2022 ücretsiz izne ayrıldım il emri verilmedi.2013 te resen atandım yine il emri yok meb kafasına gire bi okula atadı ve o gün bugündür 90 km yol gidiyorum.Neden il ici ve il dışı mazeret ilçenin havuzunda toplanıp puan sıralamasina göre yerleştirilmiyor arkadaşlar.....benim puanım da nereye yeterse o kadar yakınlasayim evime..45 km olmazda örneğin 20 km okur..ona da razıyım ama benden düşük puanlı arkadaşlar merkezde ben 11 yıldır o yoku çekiyorum.haksiz miyim?Yoruldum.....cok yoruldum artik

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