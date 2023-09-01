Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Eylül 2023 17:35
İl içi şube değiştirme durumu

Merhaba şeflerim abilerim ablalarım . Yeni mezun olarak x ilinde hiç istemedigim bir şubeye atamam yapıldı . Bürocu olduğumdan dolayı 8.30-17.00 ve 5+2 çalışmama rağmen çok mutsuzum . İşe giderken dahi zorlanıyorum . Size sorum kısaca yeni atanmama rağmen erken vakitte şubemi değiştirme şansım var mı ? Karakol , devriye ekipler hatta çevik kuvvete bile razıyım . Herkese şimdiden yanıtlarından dolayı teşekkürler


Kadir-29
Memur
01 Eylül 2023 18:27
kardeşim zevk almaya bak. çıkarsan çok pişman olursun
Toplam 1 mesaj

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