KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Eylül 2023 17:48
iibf 55 puanla atanma ihtimali
Arkadaşlar gsb güzel alım yaptı 2023 'un sonuna kadar gelecek alımlarda sizce 55 üstü puanların atanma ihtimali, şansı var mıdır?

ömer serkan
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 17:51

Kolay kolay 70 in altına inmez bence ne kadar alırlarsa alsınlar o kadar çok mezun var ki bekleyen


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
01 Eylül 2023 18:06

55 almak için nasıl çalıştınız fikir verirmisiniz biraz nasıl çalışmalıyız.


ömer serkan
Şube Müdürü
01 Eylül 2023 18:14

2014 te aa sınav varmış bu da neymiş bi giriyim deyip girip 58 almıştım ;)

Kpsbirincisi, 27 dk. önce

55 almak için nasıl çalıştınız fikir verirmisiniz biraz nasıl çalışmalıyız.

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