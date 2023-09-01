Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


01 Eylül 2023 17:55
ARAÇ ALMAM GEREK

Arkadaşlar bildiğiniz üzere maaşınız yüksek olsa bile şuan krediler kapalı en fazla 70 bin TL kredi çıkıyor bendede nakit 150bin var.arac almam lazım 500bine filan düşük model ihtiyaç var hastamiz var hastane için getir götür yapmam lazım.bayilerde senetle veriyor pekte güvenemiyorum senet işi sakat başka nasıl alabilirim lütfen yardım bilen bindost yardımcı olursanız sevinirim

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