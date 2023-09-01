KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Eylül 2023 18:31
Merkez bankası teknisyen uygulama sınavı

MAKİNE, MEKATRONİK, MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU

Uygulama sınavına giricem ve nasıl bir uygulama yaptırcaklar ve çalışma şartları nasıl iş yerinde ne gibi bir işle uğraşıcaz

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