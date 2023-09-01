Başka bir okulda görevlendirme hakkı

Herkese merhaba arkadaşlar, iki sorum olacaktı.

Bir Anadolu lisesinde görev yapmaktayım. Branşım İngilizce. Başka bir okulda görevlendirme almak istiyorum ancak okuldaki diğer İngilizce öğretmeni de görevlendirme almak istiyor. Böyle bir durumda görevlendirme hakkı kimindir? Birçok kişiye sormuş olmama rağmen net bir cevap alamadım.

Not: Diğer İngilizce öğretmeniyle aynı yıl atandık, kendisi benden 3 gün önce göreve başladı, KPSS puanı benden yüksek ve belletmenlik sayesinde hizmet puanı da biraz daha yüksek.

Ayrıca, şuan ikimize de 22 ders saati düşüyor. Norm olma durumu yok ve ikimiz de kadroluyuz.

İkinci soru olarak da şunu sormak istiyorum: Bu görevlendirme başvurusu, dilekçe verme vs. dışında hangi durum beni avantajlı kılabilir? Ne yaparsam bunu elde etmeye hak kazanabilirim?