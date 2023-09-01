Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Eylül 2023 19:44
Bilgi Rica ediyorum

Arkadaşlar şimdi ben Hizmetli statüsünde olmama rağmen iki tane Önlisans bitirdim Bitanesin Muhasebe Ve Vergi Uygulamalari, Bitane de Tıbbi Dokümantasyon ve sekreterlik şimdi sorum şu, Ben muhasebe diplomasını islettim şu an derece kademem 5 e 2 şimdi son aldığım Tıbbi Sekreterlik bölümü üst öğrenim sayılır mı? İsletsem bir farkı var mıdır? Ne tavsiye edersiniz?


cimbom28
Memur
01 Eylül 2023 20:21

Hiçbir etkisi olmaz ,zaten diğer diplomanızı işletip kademe derecenizi almışsınız. Eğer ki sağlık hizmetleri statüsünde olsaydı kadronuz evet tıbbi sekreterliği işletin mali özlük haklarınızdan yararlanırsınız derdim ama kadronuz hizmetli olduğundan sadece derece kademe olarak bir etki eder size, üst öğrenim haklarından bu yüzden yararlanamazsınız...


PRFRSR
Şef
01 Eylül 2023 20:34

Tamamdır teşekkür ederim Unvan değişikliği sınavını bekleyeceğim o vakit

Toplam 2 mesaj

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