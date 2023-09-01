KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


01 Eylül 2023 20:06
2023 Guy/Duy Yedekler

Merhaba arkadaşlar ben bir ilde 1. yedeğim. Asil listemizden bir kişi VMY kazandı oraya gidecek. Sorun şu ki kendisi işe başlamış. Muvafakat vs. derken VMY atamaları ne zaman yapılır,eğitim tarihleri hakkında bilgisi duyumu olan var mı acaba? Bir de yeni guy ilanı durumu var biliyorsunuz,çok stresli bir durum içindeyiz yedekler olarak.

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