Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Eylül 2023 20:31
Polis Özel Harekat emeklilik yaşı

Polis özel harekâtların emeklilik yaşı kaç? Doğu'da görev yapıp yapmadığına göre değişir mi


Memur-33190
Aday Memur
01 Eylül 2023 20:43

Polislerin hepsi 55 yaşa tabidir.İsterse full doğuda görev yap emekliliği etkilemez

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