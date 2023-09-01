Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 21:32
Kararname gelmedi seminer ne olacak?

İl emrine atandım kararnamem gelmedi. Milli eğitimden de şöyle dendi: yeni okulunuz belli olduktan sonra kararnameniz eski okulunuza gönderilecek o yüzden şuan ilişik kesemezsiniz. Peki bu durumda pazartesi benim eski okulumda seminere katılmam mı gerekecek henüz ilişik kesilmediğinden?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
01 Eylül 2023 21:33

Mecburen öyle. İlişik kesmediginiz surece


teachertobe
Memur
01 Eylül 2023 21:34

Peki hafta sonu kararname gönderilebilir mi okullara yoksa hafta içi mi oluyor sadece?

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Mecburen öyle. İlişik kesmediginiz surece

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