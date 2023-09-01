Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Eylül 2023 21:37
GSB sözleşmeli büro personeli

Merhaba arkadaşlar

GSB de calışan büro personelinin çalışma saatleri nedir

Hafta sonu tatil durumu nasıl

Nöbet tutarlarmı

TeŞEKKÜR EDERİM

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