Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


01 Eylül 2023 22:04
TPAO

Selamlar..

Tpao da yeni baslayan muhendis maaslari net olarak ne kadar ? Ek odeme vb. var mi?

Ankara ve bolgelerde calisma kosullari nasil?

Lojman imkani var mi?

Kurum ici gorevde yukselebilme ve hiyerarsik durum nasil?

Tpao calisan birileri okuyorsa cevaplayabilir mi?

Malum kit vb kurumlar biraz kapali kutu bizler icin.

Cok ketumsunuz bilgi sizdirilmiyor ;)

Simdiden tesekkur ediyorum

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