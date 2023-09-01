Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 22:21
4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak.
Sonunda. Şükürler olsun

didaof
Aday Memur
01 Eylül 2023 22:25

Başvuru sayısını söyleyeyim mi ? 0 (sıfır)


omrtg
Aday Memur
01 Eylül 2023 22:26
neden ?
didaof, 30 dk. önce

Başvuru sayısını söyleyeyim mi ? 0 (sıfır)


zefur2015
Aday Memur
01 Eylül 2023 22:26

Çok komik 3 yılı dolan zaten 2 tane il dışı hakkında gitti


zefur2015
Aday Memur
01 Eylül 2023 22:27

Kalanlar hep 3 yılı dolmayanlar üstelik doğru dürüst yerleri açacaklarını düşünmüyorum


soldierteacher
Aday Memur
01 Eylül 2023 22:28
ben bir yere gidemedim asker öğretmen olarak aynı okulda görev yapıyordum kadroya dilecekce yeni verdik oturdum ev başta ağır hasarlı idi sonra 4 ay sonra az hasarli olduğunu ogrendim evsiz geçirdim bu süreyi halada konteyner bekliyorum şimdi ben basvuru yapamayacağım demekki etkilenmemisim

omrtg
Aday Memur
01 Eylül 2023 22:30
benim 3 yılım dolmuştu ama tercih başvurusu yapamadım. atama tarihim 23 Haziran 2020
zefur2015, 29 dk. önce

Çok komik 3 yılı dolan zaten 2 tane il dışı hakkında gitti


Ahis
Şef
01 Eylül 2023 22:47

Bu habere normalde sevinmem gerekirken en çok sinirlenenlerden biriyim ben, hizmet puanim epey yüksek sırf ilde 3 yılımı tamamlamamistim diye başvuru yapamadım, evim ağır hasarlı aylarca mağdur oldum, bu saatten sonra tayin olmaz diyerek pes ettim yüksek fiyata ev tutup ildisina taşıdığım eşyaları geri getirdim bu kadar mağduriyet bu kadar masraftan sonra tayin isteyebilirsin deniliyor bu saatten sonra olacak şeymiydi, olacaktiysa neden 2. tayinde bir aciklama yapilmadi, kosulsuz il emri talep ediliyordu 4 eylülde okullar acilacakken kosulsuz il emri diye bir şeyin olması mantık dısiydi zaten, kosulsuz il emri diye birsey olsaydı tayin istemeyecek olan bile isterdi

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