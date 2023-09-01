4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak.

ben bir yere gidemedim asker öğretmen olarak aynı okulda görev yapıyordum kadroya dilecekce yeni verdik oturdum ev başta ağır hasarlı idi sonra 4 ay sonra az hasarli olduğunu ogrendim evsiz geçirdim bu süreyi halada konteyner bekliyorum şimdi ben basvuru yapamayacağım demekki etkilenmemisim

ben bir yere gidemedim asker öğretmen olarak aynı okulda görev yapıyordum kadroya dilecekce yeni verdik oturdum ev başta ağır hasarlı idi sonra 4 ay sonra az hasarli olduğunu ogrendim evsiz geçirdim bu süreyi halada konteyner bekliyorum şimdi ben basvuru yapamayacağım demekki etkilenmemisim