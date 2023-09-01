Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 22:34
İlk defa yönetici başvuruları iptal mi oldu yeni başvuru isteniliyor

Arkadaşlar Eylül ayında tekrardan mi idareciligi başvuracağız acaba

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